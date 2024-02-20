Красников заявил, что РАН при поддержке государства переживает ренессанс

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) в нынешние непростые времена переживает ренессанс при поддержке руководства страны, считает глава РАН Геннадий Красников.

"Когда наступают непростые времена, РАН мобилизуется и решает множество вопросов. Сегодня непростые времена, стоит [перед страной] очень много вызовов. Но я считаю, что Академия наук проходит определенный [этап] ренессанса и имеет полную поддержку государства - со стороны руководства [государства], президента РФ [Владимира Путина]" - сказал Красников на торжественном заседании, посвященном Дню российской науки, в Курчатовском институте.

Говоря о создании "единого научного ландшафта" в качестве одной из задач РАН, Красников напомнил об усилении влияния Академии в части научного руководства различными институтами. В частности, в прошлом году под ее научно-методическое руководство перевели Курчатовский институт, причем инициатором выступил он сам.

"Сейчас к нам обратился НИЦ Жуковского ("Институт имени Жуковского" - прим. ТАСС), который просит также о переходе под научно-методическое руководство РАН. Будем обсуждать", - добавил глава Академии.