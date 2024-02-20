В РФ создали прототип рамановского спектрометра из российских комплектующих

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Исследователи из МФТИ разработали первый прототип российского рамановского спектрометра, для создания которого были использованы отечественные комплектующие. Разработка ученых значительно дешевле зарубежных аналогов, и при этом она превосходит их по ширине спектрального диапазона и другим характеристикам, сообщила пресс-служба МФТИ.

"По словам разработчиков, отечественный спектрометр отличают широкий спектральный диапазон - чем он шире, тем больше веществ может детектировать прибор, возможность реализации в различных форм-факторах под конкретные задачи, полностью российское ПО, а главное - преимущество в стоимости более чем в полтора раза по сравнению с функциональными зарубежными аналогами", - говорится в сообщении.

Прототип российского рамановского спектроскопа был создан группой исследователей под руководством заведующего рамановской спектроскопии МФТИ (Долгопрудный) Артема Бровко. Разработка данного прибора, ключевой частью которого является инфракрасный лазер с длиной волны в 785 нанометров, велась по федеральному проекту "Развитие отечественного приборостроения гражданского назначения для научных исследований".

Как отмечается в сообщении, первые испытания данного научного прибора были успешно проведены в конце 2023 года. Они показали, что прототип соответствует мировому уровню при меньшей конечной стоимости на российском рынке и при этом он пригоден для анализа и идентификации химического состава веществ любой природы: от биологических жидкостей до драгоценных камней.

Разработчики прибора полагают, что он найдет широкое применение в фармацевтической промышленности, где рамановские спектрографы используются для контроля исходных субстанции и проверки качества итоговых продуктов. Кроме того, его можно применять для быстрого обнаружения опасных субстанций в закрытых контейнерах и объектах, а также для различных биомедицинских целей.

О рамановской спектроскопии

Рамановские спектроскопы представляют собой особые устройства, позволяющие достаточно точно измерить количество молекул разной массы и узнать их примерную форму. Для этого достаточно облучить образец при помощи лазера и проследить за тем, как изменятся свойства частиц света после того, как они отразятся от молекул внутри образца.

Анализ спектра этого отраженного излучения позволяет ученым достаточно быстро и точно отслеживать, как меняется состав образцов крови или других биологических жидкостей, а также изучать материалы, не притрагиваясь к ним и не разрушая их. Сегодня рамановская спектроскопия активно используется не только в биологии, физике и химии, но и в криминалистике и при оценке подлинности произведений искусства.