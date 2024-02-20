Ковальчук заявил, что биоугрозы не требуют создания "нового МАГАТЭ"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Создание аналога МАГАТЭ для обеспечения на международном уровне защиты от биологических угроз не требуется. Важно использовать хорошо зарекомендовавшие себя действующие международные институты, считает президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Ранее ученый заявлял, что биологические угрозы являются одними из ключевых, существующих сейчас в мире. Они требуют развития не только российского законодательства, но и международного регулирования. Обеспечение защиты от таких угроз в России Ковальчук назвал "новым атомным проектом ХXI века". Эти задачи в том числе реализует Курчатовский институт.

"Нам надо думать от том, чтобы не создавать новые [международные] институты, а <…> институты существующие, которые себя прекрасно зарекомендовали - как, к примеру, МАГАТЭ на этапе атомного проекта, - плавно [адаптировать к этой проблеме, думать], как они теперь будут работать", - сказал Ковальчук на проходящем в Курчатовском институте торжественном заседании, посвященном Дню российской науки, который отмечается в феврале.