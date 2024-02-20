Ученые придумали, как копировать отпечатки пальцев на телефонах по звукам свайпа

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Ученые из США и Китая выявили очередную уязвимость системы биометрической аутентификации пользователей мобильных устройств, реконструировав отпечатки пальцев с помощью анализа звука при свайпе (скользящем движении пальца по сенсорному экрану мобильного устройства). Об этом сообщается в докладе группы исследователей, опубликованном на портале конференции по компьютерной безопасности NDSS Symposium 2024, которая пройдет с 26 февраля по 1 марта в Сан-Диего (штат Калифорния, США).

Согласно докладу, ученые разработали технологию атаки на биометрические системы аутентификации PrintListener, которая позволяет воспроизвести папиллярные линии человеческого пальца посредством анализа звука, возникающего в ходе аутентификации в приложениях на мобильных устройствах при помощи свайпа.

При ее применении были зафиксированы более высокие показатели успешного воспроизведения отпечатков пальцев, чем при использовании технологии MasterPrint, которая работает на основе анализа данных искусственным интеллектом.