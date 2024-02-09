Эксперт пояснил, что здоровые тигры не приходят в села за собаками, если в лесу есть олени

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Рост популяции амурских тигров на Дальнем Востоке не является причиной нападений на домашний скот или собак в таежных поселках. Как рассказала в беседе с ТАСС директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина, самой частой причиной становятся нанесенные человеком травмы, из-за которых хищник не может охотиться на обычную дичь.

На прошлой неделе специалисты охотнадзора отловили сразу трех амурских тигров, которые выходили в деревни и нападали на собак в селах Приморья и Хабаровского края. В последние два года сообщения о таких атаках тигров участились. Часть жителей подвергшихся нападению поселков считают корнем проблемы рост популяции амурского тигра, которая сегодня насчитывает более 750 особей.

"Тигров действительно становится больше, и я знаю, что в некоторых регионах Дальнего Востока есть проблемы с численностью копытных, что может подтолкнуть тигра выходить за пределы своего участка. Но очень часто люди сами становятся причиной такого поведения тигра. Как пример: три отловленных в разных районах тигра за последнюю неделю, все они имеют застарелые травмы, которые причинил человек. То есть тигры страдают от людей и не могут нормально охотиться. У них нет другого выхода, кроме как выходить к населенным пунктам за легкой добычей в виде собак", - рассказала Сутырина.

Она добавила, что в заповеднике не отмечается ситуаций, когда тигр выходит к поселкам, нападает на собак или проявляет агрессию. Есть случаи, когда тигры задирали скот, который пасется бесконтрольно в лесу, но и тут, по словам главы заповедника, дело не в агрессии. Для тигра нет разницы между чужой коровой и обычным изюбрем. По ее словам, рост тигриной популяции может продолжаться без столкновения с людьми, если будет расти плотность копытных в лесу.

"Тигр, это все еще кошка. Ленивая кошка. И если ему не надо будет ходить много, для того, чтобы добыть себе достаточного количество копытных, он не будет этого делать. Можно сравнить, например, амурского и бенгальского тигров. У самца амурского тигра участок около 1 тыс. кв. км, у самки - 200-400 кв. км. А у бенгальского, который почти такой же по размерам как амурский тигр, участок самки - 20 кв. км. А все потому, что там намного выше плотность популяции копытных", - пояснила директор Сихотэ-Алинского заповедника.

Тигры на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке создана система разрешения конфликтов между крупными хищниками и человеком, в рамках которой тигр может угрожать людям, отлавливают, проверяют его состояние и либо выпускают в безопасном месте, либо оставляют в неволе. При этом прошедшей и нынешней зимой появлялось особенно много сообщений о тиграх, выходящих к населенным пунктам.

Наиболее крупный вид тигров - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. В 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.