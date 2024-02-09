В районе Дальневосточного морского заповедника планируют изучить "красные приливы"

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Специалисты Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского (ННЦМБ ДВО РАН) в 2024 году собираются изучить вредоносное цветение водорослей на юге Приморского края, в том числе в акваториях Дальневосточного морского заповедника. Эти работы охватят как планктонные сообщества, так и донные осадки, где часто находятся покоящиеся формы микроводорослей, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе центра Владимир Мордухович.

"В 2024 году Центр планирует проведение серии работ в пределах акваторий морского заповедника. Эти работы будут охватывать как мониторинг донных сообществ, так и планктона. Посмотрим, какие изменения произошли с прошлых съемок и какие процессы идут сейчас в экосистемах данного резервата", - рассказал Мордухович.

Он добавил, что проблема цветения микроводорослей достаточно актуальна. ННЦМБ ДВО РАН ведет мониторинг на постоянных точках и полигонах в Амурском и Уссурийском заливах, заливе Восток, у острова Русский. Ежегодно проводятся работы у берегов Камчатки, изучаются материалы из Охотского и Берингова морей, а также морей Северного ледовитого океана. В случае выявленных цветений вне модельных полигонов специалисты стараются получить материал для изучения возбудителей и анализа возможных токсинов. Работы эти идут круглый год, в том числе и зимой, когда также возможно интенсивное развитие микроводорослей.

"В центре успешно действует лаборатория морской микробиоты, сотрудники которой являются признанными в научном мире специалистами. В случае развития вредоносных цветений важно как можно быстрее оценить потенциальные риски для принятия наиболее эффективных мер. Наши специалисты изучают состав сообществ, наличие токсичных и потенциально токсичных видов, их характеристики и особенности. В зависимости от параметров цветения могут быть рекомендованы мероприятия по изолированию акваторий, ограничению добычи гидробионтов, функционирования марикультурных хозяйств и другие действия", - отметил Мордухович.

Дальневосточный морской биосферный заповедник расположен на юге Приморского края, где сохраняет в первозданном виде природу залива Петра Великого - богатейшего по биоразнообразию в Японском море. Это "самый морской" заповедник России, 98,5% его площади занимает акватория. Основан 24 марта 1978 года.

Спасение от цветения

Замдиректора добавил, что наблюдения за прибрежными акваториями проводятся во взаимодействии с другими институтами ДВО РАН и включают спутниковый мониторинг, изучение гидрологических процессов, гидрохимические исследования. "Специалисты проводят регулярный мониторинг воды, в том числе отслеживают потенциально токсичные виды водорослей. Кроме того, исследуются и донные осадки, где микроводоросли могут находиться длительное время в покоящихся формах. При наступлении благоприятных условий происходит "активирование" спор и поступление микроводорослей в толщу воды. Донные осадки являются своеобразными "яслями" в том числе и для видов, продуцирующих крайне опасные токсины. Токсичные вещества могут накапливаться в привычных для нас "дарах моря" - моллюсках, ракообразных, рыбах. Поэтому требуется исследовать не только планктонные сообщества, но и проводить анализ содержания токсинов в гидробионтах", - отметил кандидат биологических наук.

Он также подчеркнул, что развитие вредоносного цветения всегда связано с комплексом благоприятных факторов. Это и физические, и химические, и биологические процессы и взаимодействия. Деятельность человека может способствовать развитию цветения, в частности за счет интенсивного сброса промышленных, хозяйственно-бытовых, сельскохозяйственных сточных вод, несущих большое количество органических веществ и биогенных элементов. Именно недостаток биогенов часто ограничивает увеличение обилия фитопланктона. Многие страны занимаются уменьшением такого воздействия за счет развития систем очистных сооружений, изменения технологических процессов, создания новых продуктов. Один из хорошо известных, часто обсуждаемых примеров - уменьшение фосфорсодержащих соединений в составе моющих средств.

Вредоносное цветение водорослей

В 2020 году "медвежий красный прилив" в прибрежных акваториях южной части Камчатки привел к массовой гибели морских обитателей. Сотни тысяч погибших особей было выброшено на берег: актинии, моллюски, иглокожие, ракообразные, рыбы. Отмечались случаи поражения слизистых оболочек глаз у занимавшихся серфингом людей. Вредоносными являются не только цветения токсичных видов. Интенсивное развитие микроводорослей приводит к снижению прозрачности воды, увеличению содержания взвешенных в толще воды веществ, забивающих жабры гидробионтов. Гибель и разрушение клеток водорослей приводит к поступлению огромных объемов органических веществ, при окислении которых расходуется кислород. Все это может приводить к ухудшению условий существования и гибели морских организмов.