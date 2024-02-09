Экологи обнаружили следы промышленного загрязнения в средиземноморских кораллах

ТАСС, 9 февраля. Британские экологи впервые обнаружили частицы летучей золы внутри известковых панцирей средиземноморских кораллов, что позволяет использовать этих беспозвоночных обитателей морей в качестве одного из эталонов начала антропоцена, эры человека на Земле. Об этом сообщила пресс-служба Университетского колледжа Лондона (UCL).

"Эти частицы золы можно использовать как наглядный пример того, что на Земле наступила новая геологическая эра - антропоцен. Их обнаружение - большое событие для ученых, изучающих то, как человек начал влиять на мир природы, а также они являются яркой демонстрацией того, насколько далеко простирается влияние человека на окружающий мир", - заявила научный сотрудник UCL Люси Робертс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Под словом антропоцен представители биологических и экологических наук понимают новую геологическую эру, после наступления которой на Земле начал господствовать человек. Как считают сторонники этой идеи, в пользу начала антропоцена говорит резкое увеличение темпов вымирания животных и массовые необратимые изменения в экосистемах, спровоцированные человечеством.

Эти идеи далеко не всегда находят понимание со стороны геологов, так как для признания новой геологической эры необходимо наличие четко выраженных изменений в структуре пород, которые позволили бы любому человеку легко отличить отложения предыдущего периода, голоцена, от антропоценовых отложений. Для этого необходим так называемый "золотой гвоздь", эталонная прослойка пород, в которой четко виден переход от одной геологической эры к другой.

Робертс и ее коллеги обнаружили, что подобную роль могут играть кораллы вида Cladocora caespitosa, чьи колонии встречаются на дне Средиземного моря у восточных берегов Испании. В известковых панцирях этих полипов, произрастающих на расстоянии в 60 км от берега в одной из охраняемых территорий, ученые обнаружили мельчайшие сферообразные частицы летучей золы, образующиеся при сжигании угля на промышленных предприятиях.

Число этих частиц в прослойках кораллов, сформировавшихся до середины XX века, было очень небольшим, однако оно быстро росло по мере движения от 1969 года к 1992 году. В это же время Испания активно индустриализировалась, в результате чего объемы потребляемого ей угля, как и выхлопов промышленных предприятий, резко выросли. Панцири кораллов сохранили в себе следы этого процесса, что позволяет использовать их в качестве индикаторов антропоцена, подытожили ученые.