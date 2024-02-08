Ученые заявили о снижении активности насекомых-опылителей из-за загрязнения атмосферы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Американские и китайские экологи обнаружили, что активность насекомых-опылителей заметным образом снизилась в последние десятилетия из-за того, что присутствующие в воздухе нитраты уничтожают молекулы, составляющие основу запаха цветов. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Вашингтон.

"Молекулы нитратов значительным образом сокращают "сферу влияния" цветка, то расстояние, которое способен преодолеть его аромат и привлечь внимание опылителей. Мы обнаружили, что антропогенные источники загрязнения настолько сильно меняют состав этого аромата, что опылители перестают распознавать его и реагировать на этот сигнал", - заявил профессор Университета штата Вашингтон (США) Джеф Риффелл, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Профессор и его коллеги совершили это открытие в ходе наблюдений за тем, как цветы-энотеры вида Oenothera pallida привлекают внимание бражников и других ночных насекомых, опыляющих растения в засушливых регионах Северной Америки. Ученых интересовало то, как на взаимодействия растений и насекомых влияли различные загрязнители, присутствующие в воздухе, в том числе озон (O3) и нитраты (NO3).

Как отмечают ученые, нитраты образуются в ночное время в нижних слоях атмосферы Земли в результате взаимодействий между озоном и двуокисью азота, которая выбрасывается в воздух месте с выхлопами автомобилей и промышленных предприятий. Нитраты являются агрессивными окислителями, которые в теории могут активно разрушать молекулы монотерпенов, летучих органических веществ, составляющих основу запаха цветов.

Руководствуясь этой идеей, ученые проследили за взаимодействиями молекул NO3 и элементами запаха энотер, а также изучили то, как вели себя бражники в окрестностях цветов, расположенных в регионах с высоким и низким уровнем загрязнения нитратами и озоном. Эти опыты показали, что молекулы NO3 действительно активно разрушали цветочные монотерпены, из-за чего бабочки примерно в три-четыре раза реже посещали те посадки Oenothera pallida, которые росли в загрязненных районах.

Данный негативный эффект, как отмечают ученые, особенно ярко проявляется в ночное время, что предположительно связано с тем, что в светлое время суток солнечный свет активно разрушает присутствующие в воздухе молекулы нитратов. Это объясняет то, почему эффективность опыления многих ночных растений значительным образом снизилась фактически по всему миру, подытожили профессор Риффелл и его коллеги.