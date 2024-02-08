Путин отметил необходимость вовлечь РАН в принятие стратегических решений в РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Важно в полном объеме интегрировать Российскую академию наук (РАН) в процесс принятия ключевых государственных решений. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая по случаю 300-летия РАН в Кремле.

"Обсуждался [на встрече с президентом РАН Геннадием Красниковым] и целый ряд важнейших решений, о некоторых из которых можно сказать уже сегодня. Прежде всего важно в полном объеме интегрировать академию наук в принятие ключевых государственных стратегических решений", - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что "в этой логике уже подписан указ о включении президента Российской академии наук в состав Совета безопасности Российской Федерации". "Я исхожу из того, что это будет не формальным актом", - подчеркнул он.

Путин напомнил, что на недавней встрече с Красниковым подробно обсудил направления дальнейшей работы Академии, расширение ее полномочий, с учетом требований времени.

"Еще раз подтвердили необходимость безусловного сохранения всех глубоких исторических традиций, имею в виду прежде всего статус высшего научного учреждения страны, самоуправление, независимость Академии наук и выборность ее руководства - академиков и членов-корреспондентов", - подытожил президент.

Укрепление авторитета РАН

Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 300-летнему юбилею Российской академии наук, президент страны также указал на необходимость обязательной научной экспертизы нацпроектов, планов развития регионов, учебников для вузов и школ, предложил удвоить размер выплат академикам и членам-корреспондентам РАН. Помимо этого, Путин отметил важность включения в структуру РАН Российского центра научной информации и издательства "Наука".

Глава Российской академии наук, в свою очередь, поблагодарил президента за представленные инициативы, отметив, что они "не только укрепляют авторитет академии, но и создают новые возможности для ее эффективного участия в государственной системе принятия решений".

"Это позволит правильно расставить приоритеты в научной работе, грамотно распорядиться ресурсами, выстроить единый, целостный научный ландшафт, где РАН займет ключевую роль", - сказал Красников.

Он также выразил уверенность, что при постоянной поддержке российского лидера академия "обязательно справится с поставленными задачами".