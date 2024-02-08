Путин отметил выдающиеся успехи российских ученых в перспективных отраслях

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественной церемонии в честь 300-летия Российской академии наук в Государственном Кремлевском дворце, отметил выдающиеся успехи отечественных ученых в таких перспективных отраслях, как микроэлектроника, искусственный интеллект, новые материалы, а также в других важнейших сферах.

"Пользуясь сегодняшней возможностью, хочу поблагодарить представителей РАН, наши научные коллективы за выдающиеся успехи в таких перспективных областях, как микроэлектроника, искусственный интеллект, новые материалы, в других важнейших сферах, за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности нашего государства", - сказал президент.

Он пожелал присутствующим в зале ученым и их научным коллективам "новых масштабных, значимых научных свершений". "Чтобы результаты вашего труда, ваших исследований были востребованы экономикой, социальной сферой, нашими компаниями и предприятиями, [чтобы вы] служили людям, благополучию российских семей, вели вперед нашу страну, помогали России развиваться", - заключил глава государства.

При этом Путин вспомнил слова академика Николая Вавилова о том, что "удельный вес науки в стране определяется не только средствами, отпускаемыми по государственному бюджету, числом исследовательских институтов, но прежде всего кругозором научных деятелей, высотой их научного полета". "Но, конечно, этот полет должен быть подкреплен и финансовыми средствами. Над этим будем обязательно работать", - заверил президент.

Глава государства напомнил, что общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит полтора триллиона рублей. "[Я] уже говорил сегодня на Совете по науке и образованию, что с учетом новых задач нужно увеличивать объем финансирования отечественной науки. На совете мы договорились о том, что правительство этот вопрос проработает, доложит о его решении в самое ближайшее время", - добавил Путин.

О традициях РАН

Президент уверен, что залог настоящих и будущих достижений РАН - в преемственности, непрерывности исследовательского поиска и традиций. "На протяжении всей своей истории академия развивала выдающиеся отечественные научные школы. От наставников, научных руководителей передавались не только передовые знания, но и чувство ответственности перед наукой и перед страной", - объяснил Путин.

При этом, по его словам, каждое поколение ученых не просто продолжало дело предшественников: ученики "постоянно шли вперед, открывали неизведанное, добивались новых прорывов, сами воспитывали для себя достойную смену".

"Дорогие друзья! Еще раз поздравляю всех коллег с трехсотлетием Российской академии наук. Желаю вам успехов в служении прогрессу, нашему Отечеству и народу России", - заключил глава государства, обращаясь к сидящим в зале ученым.