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Работу на ускорителе СКИФ могут начать в 2025 году

Строительство ускорителя планируют завершить в 2024 году, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Источник синхротронного излучения СКИФ под Новосибирском будет готов к проведению первых исследований с 2025 года, сообщил ТАСС заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский в кулуарах торжественного мероприятия, посвященного 300-летнему юбилею Российской академии наук, которое проходит в четверг в Государственном Кремлевском дворце.

"Со следующего года он будет готов принимать исследователей", - сказал Секиринский, добавив, что в 2024 году планируется завершение строительства ускорителя.

Центр коллективного пользования СКИФ - уникальный по характеристикам источник синхротронного излучения, который представляет собой ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения.

Строительство ЦКП СКИФ по национальному проекту "Наука и университеты" ведется с 2021 года в наукограде Кольцове под Новосибирском. Центр будет включать ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Заказчик и застройщик проекта - Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН. Головным исполнителем проекта является Институт ядерной физики СО РАН.

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