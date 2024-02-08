В РАН заявили о важности реализации потенциала академии для ответа на вызовы перед РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Реализация всего потенциала Российской академии наук важна для успешного ответа страны на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Важно, что руководство государства разделяет это видение, заявил президент РАН Геннадий Красников.

"Сегодня перед нашей страной, а значит и перед отечественной наукой, стоят поистине масштабные, эпохальные задачи. Конечно, они накладывают на нас огромную ответственность, которую чувствует, пожалуй, каждый ученый. Для достойного ответа на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня необходимо, чтобы Российская академия наук в полной мере реализовала свой потенциал. Очень важно, что сегодня это видение разделяет руководство нашей страны", - сказал Красников на торжественном мероприятии, посвященном 300-летнему юбилею Российской академии наук, которое проходит в четверг в Государственном Кремлевском дворце при участии президента РФ Владимира Путина.

Глава РАН поблагодарил президента "за неизменную погруженность в вопросы научно-технологического развития и понимание тех возможностей, которыми обладает Российская академия наук".

Красников также отметил, что среди 1 900 членов академии представлены 28 Героев Советского Союза и России, 13 полных кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством", 378 лауреатов Государственной премии. РАН формирует тематики научных исследований 746 научно-исследовательских институтов и 388 вузов, также отметил он.