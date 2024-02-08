Путин заявил, что поддержка науки в России обязательно продолжится

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вклад российских ученых в судьбу страны неоценим, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в честь 300-летия РАН. По его словам, без поддержки науки Россия перестала бы быть собой.

"Если бы не достижения российских ученых, причем во все времена - и в допетровскую эпоху, и после создания Академии наук, и, конечно, в новейшей истории, <...> и сегодня, <...> не известно, как сложились бы история и судьба российского государства, - подчеркнул Путин. - Это все должны мы ясно понимать".

Путин напомнил, что "в какое-то время в обществе возникла такая бытовая идея" о том, что России не нужна "суверенная наука - чего они в лабораториях сидят, чего-то там паяют, крутят, жгут". "Мир открыт: можно и то получить, и это - а деньги надо направить на какие-то другие цели", - описал президент.

"Если мы хотим, чтобы Россия была Россией, развивалась, имела будущее, твердо стояла на ногах, - подчеркнул глава государства, - мы должны поддержать и фундаментальную науку, без которой нет будущего, и прикладные исследования".

"И мы обязательно будем это делать", - заключил он.