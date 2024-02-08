Путин лично вручил госнаграды ученым в День российской науки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин лично вручил государственные награды российским ученым. Торжественная церемония состоялась сегодня в Государственном Кремлевском дворце.

Так, глава государства вручил золотую звезду Героя Труда РФ бывшему президенту Российской академии наук (РАН) Юрию Осипову. Почетное звание присвоено 87-летнему академику "за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие науки". Президент отметил масштабный вклад ученого, "всю свою жизнь посвятившего служению науке" и руководившего прикладными исследованиями в интересах обороноспособности страны.

Кроме того, Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени академику РАН, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Лейле Адамян, академикам РАН Валерию Козлову и Геннадию Месяцу.

По словам главы государства, "блестящие ученые и врачи", в числе которых Лейла Адамян, "смело предлагают и внедряют в своей клинической практике самые передовые подходы, задают высокие стандарты современной медицинской помощи, вносят существенный вклад в укрепление всего отечественного здравоохранения".

В свою очередь, академика Козлова президент назвал "крупным организатором науки". "Ему принадлежит значительный вклад в развитие отечественной математики, механики и математической физики", - подчеркнул Путин. А благодаря выдающимся физикам, в числе которых академик РАН Месяц, Россия "уверенно держит планку мировой державы", добавил глава государства.