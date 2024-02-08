Путин лично вручил награды молодым ученым - лауреатам премии президента РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин лично вручил награды лауреатам премии главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год. Торжественная церемония прошла в День российской науки в Государственном Кремлевском дворце.

Указ о награждении был опубликован накануне. Лауреатами премий стали авторы разработок в области нейроморфного искусственного интеллекта, регуляции вспышек массового размножения насекомых-вредителей и поиска золота.

Так, за разработку моделей и технологий нейроморфного искусственного интеллекта на основе биофизических нейрон-астроцитарных сетевых моделей для мемристивной электроники награды удостоена доктор физико-математических наук, профессор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Сусанна Гордлеева. За открытие новых механизмов регуляции вспышек массового размножения насекомых-вредителей сельского и лесного хозяйства - кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук Сергей Павлушин.

Еще одним лауреатом стала кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геохимии Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Якубович. Ей премия присуждена за развитие изотопно-геохимического метода как эффективного инструмента для поиска месторождений стратегически значимых металлов - золота и платины.

При этом четвертый лауреат премии был объявлен непосредственно на торжественной церемонии. Им стал ведущий конструктор по изделию ОКБ имени А. М. Люльки филиала ПАО "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение", кандидат технических наук Георгий Гогаев. Премия присуждена ему "за комплекс работ, обеспечивающий укрепление обороноспособности страны".

Глава государства о награжденных ученых

Награждая молодых ученых, президент отметил, что благодаря их открытиям, их энергии, напору и смелости "отечественная наука берет новые высоты".

Так, по словам Путина, Гогаев внес "весомый вклад в повышение безопасности и обороноспособности страны, в укрепление технологического потенциала по самым передовым направлениям, по самым нужным сегодня для РФ направлениям", а математические нейросетевые модели Гордлеевой "открыли путь к созданию качественно новых технологий искусственного интеллекта, к пониманию принципов работы головного мозга".

Результаты исследований Павлушина, в свою очередь, имеют "важнейшее значение для сельского и лесного хозяйства", поскольку вносят существенный вклад в развитие биологической защиты лесов в условиях изменения климата, добавил глава государства. А принципиально новые методы геологоразведки, предложенные и внедренные Ольгой Якубович, уже используются в России для поиска месторождений стратегически значимых металлов, отметил Путин.

О премии

Премия президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых учреждена в 2008 году. С 2019 года ее размер составляет 5 млн рублей, она может делиться на несколько человек. Ежегодно вручается не более четырех премий. Премия предназначена для научных работников и преподавателей, аспирантов и докторантов, специалистов различных отраслей экономики, оборонной промышленности и социальной сферы в возрасте не старше 35 лет. Кроме денежного вознаграждения лауреат получает диплом, почетный знак и удостоверение к нему, а также фрачный значок.