Молодой ученый получил премию президента за вклад в укрепление обороноспособности РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Ведущий конструктор по изделию ОКБ имени А. М. Люльки филиала ПАО "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение", кандидат технических наук Георгий Гогаев стал лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год. Об этом объявил президент России Владимир Путин выступая в Государственном Кремлевском дворце на торжественной церемонии по случаю 300-летия Российской академии наук.

Премия присуждена "за комплекс работ, обеспечивающий укрепление обороноспособности страны".