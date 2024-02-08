Путин: наука России должна не догонять, а работать на опережение, опираясь на опыт

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российская наука должна опираться на весь свой богатый опыт и не догонять зарубежные технологии, а действовать на опережение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в честь 300-летия РАН.

"Смысл не в том, чтобы кого-то догонять или просто копировать чужое, - подчеркнул Путин. - В науке <…> мы обязаны действовать на опережение, быть в числе лидеров. С учетом, что досталось нам от наших предшественников, мы, конечно, можем это сделать".

Президент обратил внимание на обстановку, в которой сейчас находится страна. "Ответственность за получаемые результаты возрастает в сегодняшних условиях в разы", - подчеркнул он и добавил, что научные исследования "позволят на качественно ином уровне решать задачи во всех сферах: в области безопасности, здравоохранения, промышленности, в инфраструктуре, экологии и энергетике".

"Нужно стремиться в буквальном смысле перешагнуть на следующий технологический рубеж", - заключил глава государства.