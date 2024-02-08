В России создали прочное покрытие, защищающее объекты от инфракрасного излучения

ТОМСК, 8 февраля. /ТАСС/. Инновационное керамическое прочное покрытие, которое может защитить объект от инфракрасного излучения и помогает охладить его, создали химики Томского государственного университета (ТГУ). Новое покрытие также можно использовать в космосе, сообщили в пресс-службе вуза.

"Новое покрытие, созданное химиками ТГУ, позволяет подавлять электромагнитное излучение в инфракрасном спектре, что делает объект невидимым в тепловизоре. В мире уже существуют такие покрытия, но в основном они представляют собой полимеры, то есть недолговечные пленки, не стойкие к низким и высоким температурам и которые со временем могут отслаиваться. Преимущество томской разработки в том, что ученые ТГУ используют собственную технологию плазменного нанесения, которая буквально делает из поверхности и покрытия одно целое", - сказано в сообщении.

Поясняется, что за счет подачи тока на объект, находящийся в растворе оксида, температура на поверхности возрастает за очень короткое время, жидкость становится газом - и давление резко поднимается. На поверхности металлического образца происходят электродные реакции. Оба процесса приводят к образованию низкотемпературной плазмы - ионы металла и оксидов "отрываются", а поверхность становится с покрытием одним целым. При этом все компоненты в составе такого покрытия - отечественные.

"Кроме инфракрасной невидимости, разработка химиков позволяет защитить оборудование от помех, которые создает излучение от других объектов. Этот эффект достигается тем, что покрытие подавляет ИК-спектр и создает своего рода панцирь, защищающий электронику. Если техника работает в среде, где на нее потенциально может влиять излучение, достаточно поместить оборудование в "коробку" с таким нанесением - и оно будет работать без помех", - отмечается в сообщении.

Новое покрытие также можно использовать для охлаждения антенн и другой электроники в космосе, в отсутствии воздуха и конвекции. При попадании на такое покрытие электромагнитной волны она преобразуется в ток, энергия электромагнитной волны поглощается и переходит в тепло.

"Уникальность технологии нанесения, разработанной химиками ТГУ, не только в прочности, но и в том, что она позволяет обрабатывать поверхности большой площади и детали сложной формы. Ее применяли для более 40 различных производств покрытий, в том числе на ОАО "ИСС" им. М. Ф. Решетнева, "ТОМЗЭЛ", предприятиях текстильной промышленности и других. <…> В настоящее время уже готовы образцы покрытий и проведены все лабораторные тесты", - сказано в сообщении.