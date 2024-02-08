Минобрнауки: российские мегаустановки представят на Всемирном фестивале молодежи

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который пройдет в марте на федеральной территории Сириус, смогут познакомиться с российскими мегасайенс-проектами. Исследователи получат приглашение к участию в их развитии, сообщил ТАСС заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский в кулуарах торжественного мероприятия, посвященного 300-летнему юбилею Российской академии наук, которое проходит в четверг в Государственном Кремлевском дворце.

"Мы хотим показать гостям и участникам фестиваля то, как научная Россия поменялась с прошлого фестиваля, который прошел в 2017 году. <…> Та инфраструктура класса "мегасайенс", которая строится [в РФ], постепенно начинает входить в эксплуатацию. И это те объекты, которые могут быть привлекательными для исследователей со всего мира", - сказал Секиринский корреспонденту ТАСС, утвердительно ответив на вопрос, планирует ли Минобрнауки пригласить молодых исследователей из других стран к участию в представленных мегапроектах.

Отвечая на вопрос об ожидаемом количестве стран, которые представят молодые исследователи на фестивале, замминистра напомнил, что география участников Конгресса молодых ученых, прошедшего в ноябре на федеральной территории Сириус, включала в себя 40 государств. "Я думаю, что на Всемирном фестивале молодежи будет больше", - заключил он.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Участие в нем примут 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тысяч иностранных участников. Впервые принять участие в фестивале смогут также дети с 14 лет в рамках трека Российского движения детей и молодежи "Движение первых". К участию будут приглашены 1 000 подростков, в том числе 500 - из других государств.