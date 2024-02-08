Ученый предложил ввести новый налог на импорт зарубежных научных приборов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Введение нового налога на импорт западных и китайских научных приборов, а также расходных материалов дополнительно ускорит развитие научного приборостроения и производства реактивов и расходных материалов в России и при этом не будет препятствовать доступу ученых к зарубежному оборудованию. Такое мнение на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию высказал ведущий научный сотрудник МФТИ Максим Никитин.

"Мы предлагаем ввести дополнительный налог на закупки зарубежного научного оборудования и расходных материалов, который будет поступать в специальный фонд. Этот фонд будет компенсировать российским научным организациям расходы на обновление приборной базы, а также вкладывать средства в развитие российского приборостроения. Подобные меры будут одновременно стимулировать развитие нашей приборной базы, но и при этом не будут препятствовать закупкам дорогих зарубежных научных приборов", - заявил Никитин.

Как отметил Никитин, резкий рост цен на западные научные приборы и расходные материалы, связанный с внешнеполитическими событиями и увеличением затрат на логистику, привел к быстрому росту отечественного приборостроения в 2022 году. Эта ситуация заметным образом изменилась в конце прошлого года после перестройки логистических цепочек и появления на российском рынке крупных китайских производителей научного оборудования. Их представители занимаются активным ценовым демпингом, что не могут позволить себе российские производители, значительно уступающие китайским конкурентам по масштабам производства и охвату рынков.

Новый налог, как считает Никитин, позволит российским приборостроительным компаниям более эффективно конкурировать и с западными, и с восточными конкурентами, а также будет стимулировать российские научные организации активнее покупать отечественное оборудование и расходные материалы при равных или сопоставимых ценах на зарубежную конкурирующую продукцию. По мнению исследователя, это позволит сохранить тот большой импульс развития российского приборостроения, который возник в 2022 году.