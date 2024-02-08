Голикова отметила, что в стратегии научного развития мало представлены гуманитарные науки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что в стратегии научно-технологического развития недостаточно представлены гуманитарные науки.

Такое мнение она выразила на заседании Совета по науке и образованию, который проходит под председательством президента РФ Владимира Путина. Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что новая версия стратегии научно-технологического развития будет доработана по итогам заседания.

"Тот проект стратегии, который мы сегодня рассматриваем, он по большей степени ориентирован на технические отрасли науки, к сожалению, гуманитарные науки в этой обновленной стратегии упоминаются только вскользь. Очень жаль, что мы здесь не обратили должного внимания на такие отрасли, которые тоже влияют на безопасность и качество жизни населения, как образование и культура", - сказала она.

Голикова считает, что стратегия носит всеобъемлющий характер, поэтому она в том числе должна отражать эти сферы. Также вице-премьер отметила, что в приоритетах стратегии есть медицинская наука, однако ее особенность заключается в том, что результаты научных исследований в этой сфере получают не только в лабораториях, но и в учреждениях здравоохранения.

"Нам очень важно чтобы здесь, между фундаментальными разработками и тем, что потом становится прикладной наукой и внедряется в практику, не было разрыва. Это абсолютная особенность медицинской науки, потому что она работает с конкретным пациентом. И мы очень четко это поняли и проследили на той генетической программе, которую мы реализуем и о которой мы вам будем рассказывать совсем скоро - на следующей неделе на форуме будущих [технологий]", - добавила она.

Форум будущих технологий пройдет 13-14 февраля в Москве.