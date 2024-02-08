Фальков: объем грантового финансирования науки составит 166 млрд рублей в 2024 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Общий объем грантового финансирования научных исследований и разработок в текущем году составит 166 млрд рублей. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, отметив, что всего за 6 лет - с 2017 по 2023 годы фактические расходы федерального бюджета на поддержку науки выросли на 68%.

"За 6 лет - с 2017 по 2023 годы фактически расходы федерального бюджета на поддержку исследований и разработок выросли на 68%, с 355 до 597 миллиардов рублей, а конкурсная поддержка - с 32 до 146 миллиардов рублей. Ее доля в расходах на науку увеличилась с 9% до 24%", - сказал Фальков в ходе заседания Совета по науке и образованию под председательством президента РФ Владимира Путина, добавив, что в текущем году общий объем грантового финансирования составит 166 млрд рублей.

По его словам, расширилась также палитра инструментов конкурсного финансирования, и сегодня это 29 инструментов против 6 в 2017 году. Эти данные, подчеркнул министр, свидетельствуют о том, что наряду с государственным заданием и закупками грантовая поддержка является одним из основных востребованных способов финансирования науки.

Особо Фальков отметил процесс обновления приборной базы научных и образовательных организаций. "На конец 2023 года доля обновления уже превышает 50%, а к концу текущего, 2024 года, составит около 60%", - сообщил министр.

При этом, подчеркнул он, начиная с 2021 года последовательно наращиваются требования к проценту закупаемого организациями отечественного оборудования - в текущем году не менее 25%. "Качество результатов научной деятельности напрямую зависит от условий работы ученого, наличия современного оборудования. Предлагаем сохранить данную меру поддержки, при этом установить требования по закупаемым научным приборам российского производства на уровне не менее 50%", - сказал Фальков.