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Путин заявил, что Россия не должна упускать из виду вопрос развития фундаментальной науки

Глава государства заверил, что власти будут работать в этой области

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Фундаментальные исследования, нацеленные в будущее, не должны выпадать из поля зрения правительства. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

"Даже в очень тяжелых условиях Великой Отечественной войны мы решали вопросы фундаментального характера и думали о будущем. А уж сегодня-то тем более должны эти вопросы не упускать из поля своего зрения", - сказал Путин. Он заверил, что власти будут над этим работать. "Мы еще с коллегами из правительства на этот счет поговорим, вернемся к этим вопросам", - сказал президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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