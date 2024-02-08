В КНР создали мощное микроволновое оружие на основе двигателя Стирлинга

ГОНКОНГ, 8 февраля. /ТАСС/. Команда китайских ученых создала первый в мире высокомощный микроволновый излучатель на основе двигателя Стирлинга. Его можно использовать в качестве оружия для борьбы с летательными аппаратами, сообщила газета South China Morning Post.

Применение четырех компактных двигателей Стирлинга и инновационной сверхпроводящей ленты для охлаждения узлов изделия позволило добиться снижения энергопотребления "на 80% по сравнению с традиционными технологиями", а также поддерживать непрерывную работу устройства в течение четырех часов, указывает издание. Кроме того, китайским ученым удалось уменьшить размеры установки, чтобы обеспечить возможность генерации боевого излучения во время ее перевозки на грузовом автомобиле. До сих пор все подобные устройства "страдали от чрезмерного энергопотребления и больших размеров", пояснил газете лидер команды разработчиков Сюй Цэ.

Китайский высокомощный излучатель производит магнитное поле силой в четыре тесла, что составляет чуть менее половины от силы магнитного поля Большого адронного коллайдера и в 68 тыс. раз сильнее магнитного поля Земли. Такое устройство потенциально может использоваться для подавления дронов, военных самолетов и даже спутников.

Двигатель Стирлинга - разновидность двигателя внешнего сгорания. Его принцип действия основан на периодическом нагреве и охлаждении рабочего тела с извлечением энергии из возникающего при этом изменения давления. Устройство названо в честь шотландского священника Роберта Стирлинга (1790-1878), разработавшего термодинамическую модель подобных двигателей.