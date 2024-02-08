Эксперт заявил, что нацпроект "Экология" привел к существенному снижению загрязнения Волги

"Уровень антропогенной нагрузки снижается. Существенно сокращается сброс загрязняющих веществ, по некоторым показателям - в десятки раз. Конечный результат в виде качественных изменений экосистемы Волги, улучшения условий проживания населения, восстановления водной жизни будет заметен позже, когда произойдет заметное сокращение всего накопленного за многие десятилетия ущерба, когда реализуются мероприятия по снижению диффузного стока загрязняющих веществ", - сказал он.

По его словам, оздоровление Волги действительно началось. Там, где выполнены дноуглубительные работы, нет скоплений древесного хлама и ила, создана санитарная проточность. Вода на Волго-Ахтубинской пойме не уходит из русел раньше времени, потому что ее задерживают специальные сооружения. Животный и растительный мир, как ожидается, обязательно отреагирует на эти изменения.

"Когда сложную сеть из ериков, проток, озер и ильменей освобождают от лишнего, волжская вода начинает лучше расходиться по руслам и быстрее наполнять водоемы. Накапливать и равномерно распределять ресурс помогает комплекс из полусотни гидротехнических сооружений, продолжается строительство новых объектов. Результаты работы особенно наглядны весной. Почти в два раза увеличилось обводнение Волго-Ахтубинской поймы, более чем на треть повышена водность озерной системы на спаде половодья", - рассказал на форуме глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

В частности, по итогам половодья 2023 года до 85% увеличилось обводнение Волго-Ахтубинской поймы (ранее 40-50%), на 35% повысилась водность озерной системы. В 5,6 раза увеличилась площадь наполненных озер.

Федеральный проект "Оздоровление Волги" реализуется по нацпроекту "Экология" в 2019-2024 годах. Цель проекта - улучшение экологического состояния Волги и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса. После завершения проекта ему на смену придет новый федеральный проект оздоровления водных объектов РФ. Регионы России уже заявили для участия в нем объекты на общую сумму 1,6 трлн рублей.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.