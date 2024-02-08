Эксперт не исключил появления самосознания у ИИ в ближайшее десятилетие

МОСКВА, 8 февраля /ТАСС/. Самосознание у искусственного интеллекта (ИИ) может появиться в ближайшее десятилетие, причем и на классических компьютерах на кремниевых процессорах. Такое мнение выразил сооснователь Российского квантового центра, советник генерального директора госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов, который является одним из создателей отечественного квантового компьютера.

"По-настоящему сильный искусственный интеллект, способный себя осознать, может быть построен на квантовом компьютере, потому что квантовый компьютер чем-то похож на ассоциативную модель работы человеческого мозга. Однако самосознание у ИИ вполне может появиться и на классическом компьютере на кремниевых процессорах при условии кратного увеличения мощности вычислительной системы и существенного повышения эффективности используемых математических алгоритмов. Вероятность появления сознания у ИИ в ближайшее десятилетие уже не пренебрежимо мала. Это действительно может произойти", - сказал он ТАСС.

Юнусов отметил, что развитие квантовых компьютеров будут обсуждать на Форуме будущих технологий, который пройдет в Москве 13-14 февраля.

Ранее сообщалось, что первый российский квантовый компьютер планируется через полтора года подключить к платформе облачных квантовых вычислений для того, чтобы им смогли пользоваться все желающие.

Квантовая дорожная карта

В ноябре 2019 года Росатом объявил о запуске проекта по созданию отечественного квантового компьютера. Стоимость проекта оценивается в 24 млрд рублей. Для реализации этих задач в 2020 году была создана Национальная квантовая лаборатория, куда вошли "СП "Квант", Российский квантовый центр и 19 ведущих вузов страны.

В декабре 2023 года заместитель руководителя научной группы в Российском квантовом центре, научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Илья Семериков стал лауреатом премии "Вызов" за создание ионного квантового процессора с использованием многоуровневых квантовых систем.