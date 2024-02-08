"Фотонный" интернет может получить широкое распространение к 2035 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сети передачи данных по воздуху с помощью фотонов (оптического излучения) получат широкое распространение через 10-15 лет и будут востребованы в первую очередь в удаленных районах со сложным ландшафтом. Такое мнение в День российской науки, отмечаемый 8 февраля, высказал ТАСС заведующий лабораторией оптических технологий Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Фотоника" на базе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Денис Селезнев.

"В ближайшие 10-15 лет подобные сети станут такими же обыденными, как сети 4G. Они будут применяться для передачи данных в тех районах, где прокладка кабельной линии невозможна или слишком тяжела и дорога - например, в горных районах со сложным ландшафтом. Их можно развернуть в течение нескольких часов и обеспечить стабильный интернет на расстоянии до 10 км от ближайшей точки раздачи. При этом функционал у них точно такой же, как и у кабельной линии или радиочастотной станции", - сказал Селезнев, отметив высокий уровень защищенности передачи данных таким способом.

"Фотонные" системы связи будут востребованы для задач, предполагающих передачу сигнала под водой, а также в больницах, где есть высокочувствительное диагностическое оборудование, в шахтах и в зонах действия мощных электростанций, где использование радиоаппаратуры запрещено.

"Они также помогут разгрузить до 80% интернет-сети в офисных зданиях и там, где есть большое количество подключаемых устройств. Первые коммерческие решения на основе таких технологий, к примеру, системы Li-Fi, уже появляются. Что касается атмосферных линий связи, то они активно развиваются в космонавтике для передачи информации в космосе, а также для передачи информации со спутников на Землю. Скорость передачи таких систем достигает 25 Гбит/ сек", - пояснил он.

Среди барьеров в развитии подобных разработок, над преодолением которых сегодня работают ученые, Селезнев назвал их работу только в зоне прямой видимости, а также необходимость во внушительном количестве ретрансляторов сигнала при отсутствии таких условий, что удорожает решение и снижает его устойчивость.

"Погода также может влиять на качество связи: при сильном дожде дальность передачи сигнала сокращается с 10 км до 250-500 метров", - заключил эксперт, отметив также проблему несовместимости работающих в радиодиапазоне устройств с сетями оптического излучения.