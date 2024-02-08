В России нашли экологичную альтернативу метану для получения синтез-газа

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Ученые Института катализа СО РАН и Водородного центра Национальной технологической инициативы впервые в мире успешно получили синтез-газ для питания твердооксидных топливных элементов из органического соединения диметоксиметана. Традиционно синтез-газ получают каталитической конверсией метана, что сопряжено с высокими выбросами углекислого газа, рассказали в пресс-службе института.

Диметоксиметан, или метилаль - кислородсодержащее органическое соединение. Его используют в лакокрасочной, косметической, фармацевтической и полимерной промышленности. Это соединение получают из метанола, но в отличие от него метилаль не ядовит, вызывает меньше коррозии и более удобен в обращении.

"Ученые Института катализа СО РАН и Водородного центра НТИ первыми в мире получили синтез-газ из диметоксиметана путем воздушной конверсии. Благодаря своим свойствами диметоксиметан перспективен для применения в водородной энергетике как альтернативное углеводородам сырье для получения синтез-газа - топлива для энергоустановок на основе ТОТЭ. Эти устройства рассматривают как экологически чистые и безопасные источники электроэнергии", - говорится в сообщении.

Сравнительно низкая температура реакции в 400°C (вдвое ниже, чем у паровой конверсии метана) и высокая чистота продукта позволяет сделать энергоустановки на основе таких ТОТЭ автономными, мобильными и более компактными.

Для получения синтез-газа из диметоксиметана путем воздушной конверсии ученые разработали высокоэффективные нанесенные катализаторы с содержанием платины всего в один весовой процент. Основные преимущества технологии - низкая температура реакции, отсутствие необходимости очищать газ и автономность установки. Реакцию можно проводить без внешнего источника энергии, а суммарное содержание водорода и монооксида углерода на выходе из каталитического реактора достигает приблизительно 70%. При использовании паровой конверсии метана эта цифра - почти 50%.

"Развитие энергетики, транспорта, химических производств напрямую связано с газохимией. На первый план будут выходить продукты и технологии переработки природного газа, в первую очередь продукты С1-химии, "кирпичики" газохимической отрасли. Эти соединения частично станут альтернативой углеводородам и в конечном счете снизят общий углеродный след", - приводит пресс-служба слова руководителя Центра компетенций НТИ "Водород как основа низкоуглеродной экономики" Павла Снытникова.