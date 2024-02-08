Студенты в России создали нейропазлы для детей с особенностями развития

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Студенты Московского государственного института культуры разработали нейропазлы, позволяющие развивать когнитивные и двигательные функции у детей с особенностями умственного развития. Об этом сообщили ТАСС в День российской науки, отмечаемый 8 февраля, в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Разработка представляет собой конструктор, после правильного соединения деталей которого можно с помощью приложения и камеры телефона оживить получившееся изображение.

"Для создания нейропазлов мы используем технологии 3D-печати и дополненной реальности. В наборах представлены узоры нескольких уровней сложностей, которые создаются из деталей различных цветов и фактур", - сказал лидер проекта Егор Туарменский, чьи слова приводит пресс-служба.

В основе решения также применены инструменты цветотерапии, уточняют авторы. Подобранные особым образом цвета способны не только влиять на психологическое состояние пациентов, но и корректировать проявления различных заболеваний.

"Для детей с малой активностью мозга используются яркие цвета, побуждающие к действию. Для продуктивности и интеллектуальной деятельности также помогает синий цвет. Зеленый помогает детям расслабиться и успокоиться. Наша разработка поможет в решении задачи реабилитации людей, нуждающихся в инклюзивном образовании", - сказал Туарменский, также отметив способность пазлов развивать абстрактное мышление и мелкую моторику, что важно для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект стал участником одной из акселерационных программ, организованной в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".