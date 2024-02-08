Публикация российских биологов вошла в топ-5 популярных статей журнала PeerJ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Статья российских ученых о генетической предрасположенности россиян к тяжелым формам коронавирусной инфекции стала одной из пяти самых читаемых статей, опубликованных в высокорейтинговом научном журнале PeerJ в 2023 году, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Статья российских ученых вошла в число пяти самых читаемых статей, опубликованных в журнале PeerJ в 2023 году. Ее первый автор, заместитель декана факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ Максим Шкурников полагает, что интерес к статье вызван тем, что в ней удалось подтвердить генетическую предрасположенность к тяжелой форме COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, российские биологи приступили к изучению генетической предрасположенности к ковиду практически сразу после начала пандемии. Проведенные ими замеры и наблюдения указали на то, что тяжелые формы COVID-19 необычно часто развивались у тех россиян, которые являются носителями так называемой аллели HLA-A*01:01, одной из вариаций набора генов HLA, который играет важную роль в приобретении Т-клетками способности распознавать антигены коронавируса.

Последующие наблюдения за носителями этой вариации генов показали, что аллель HLA-A*01:01 не только ассоциируется с развитием тяжелых форм коронавирусной инфекции, но и необычно крепкого Т-клеточного иммунитета к ней. По мнению исследователей, это обусловило то, почему число носителей этой вариации генов HLA заметным образом снижалось с каждой новой волной инфекции по сравнению с первыми вспышками ковида.

По словам Шкурникова, ученые продолжают изучать генетические факторы, влияющие на особенности течения коронавирусной инфекции, в том числе и ее новых штаммов. В частности, скоро будет опубликовано исследование, посвященное тому, как различается характер развития инфекции в клетках кишечника при их заражении штаммами "омикрон" и "дельта", который ассоциируется с очень тяжелым течением болезни. Эти сведения помогут ученым точнее предугадывать поведение последующих штаммов SARS-CoV-2.

"Наши ученые продолжают вносить существенный вклад в развитие мировой науки и сотрудничать с коллегами из разных стран. Благодаря этому российская наука остается одним из лидеров в мировом научном сообществе. Сейчас мы ведем исследования в области изучения особенностей формирования иммунитета к SARS-CoV-2 вместе с Тайбэйским медицинским университетом, а также с коллегами из Университета имени Сунь Ятсена разрабатываем противоопухолевые вакцины на основе неоантигенов", - подытожил Шкурников, чьи слова приводит пресс-служба НИУ ВШЭ.