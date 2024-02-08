На Алтае обнаружили крупнейшую в России популяцию вымирающего растения

ТАСС, 8 февраля. На территории Сайлюгемского нацпарка на Алтае обнаружили крупнейшую в России популяцию редкого растения - астрагала замечательного. Об этом сообщается на официальном сайте нацпарка.

"Научные сотрудники Сайлюгемского нацпарка зафиксировали на территории кластера "Сайлюгем" в урочище Баян-Чаган крупнейший в России резерват редкого вымирающего растения - астрагала замечательного (Astragalus admirabilus)",- сообщили в ведомстве.

Растение нашли во время полевых исследований флоры Сайлюгемского нацпарка в 2023 году. После анализа данных специалисты сообщили, что популяция астрагала является четвертым когда-либо обнаруженным учеными и возможно крупнейшим резерватом редкого вида растений в России.

Для уточнения статуса астрагала замечательного необходимы дополнительные исследования. В планах у сотрудников Сайлюгемского национального парка изучить и сохранить растение.

Сайлюгемский национальный парк - особо охраняемая природная территория на Алтае. Создан в 2010 году в Кош-Агачском районе Республики Алтай с целью сохранения крупнейшей на Алтае группировки снежного барса и крупнейшей трансграничной группировки горного барана аргали. Входит в состав Ассоциации заповедников и национальных парков Алтае-Саянского экорегиона.