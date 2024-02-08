Чернышенко сообщил, что День российской науки встречают 340 тыс. ученых

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Порядка 340 тыс. ученых, 142 научные организации, а также 15 научно-образовательных центров мирового уровня насчитываются в РФ в настоящее время. Об этом говорится в поздравлении заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко по случаю Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, и 300-летия Российской академии наук.

"Отечественная наука ковалась столетиями: в этом году мы празднуем 300-летие Российской академии наук и чествуем тех, кто вложил душу, силы и знания в усиление исследовательского потенциала нашей страны. Для эффективного решения стратегических задач важен вклад каждого из 340 тыс. ученых России, среди которых более 100 тыс. - это представители научной молодежи", - отметил вице-премьер, его слова приводит пресс-служба.

Как напомнил Чернышенко, в стране действуют 15 научно-образовательных центров мирового уровня, в их работу вовлечены 36 субъектов РФ. Работают 157 вузов, 142 научные организации и 383 их индустриальных партнера. Реализуются такие программы, как "Мегагранты", федпроект "Передовые инженерные школы", госпрограмма "Приоритет-2030". В рамках нацпроекта "Наука и университеты" запущены проекты класса мегасайенс, которые превосходят по своим характеристикам существующие в мире установки.

"Именно ученые первыми принимают технологические и иные вызовы, стоящие перед страной. Наука сегодня работает на выполнение практических задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, по достижению технологического суверенитета, обеспечивая связь образования, научных разработок, технологического предпринимательства для успешной реализации конкретных проектов. Это касается таких сфер, как генетика, биология, физика, термоядерная энергетика, сфера искусственного интеллекта и других направлений. Например, благодаря отечественной научной школе мы первыми в мире создали вакцину от ковида", - цитирует пресс-служба вице-премьера.

Российская академия наук учреждена по распоряжению императора Петра I указом Правительствующего сената от 28 января (8 февраля) 1724 года. Она является высшим научным учреждением России, осуществляющим координацию фундаментальных и поисковых научных исследований в РФ.