Мишустин назвал развитие науки одним из ключевых приоритетов госполитики РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил ученых с Днем российской науки, отметив, что развитие научной области является одним из ключевых приоритетов государственной политики.

"Развитие вашей сферы является одним из ключевых приоритетов государственной политики, имеет важнейшее значение для обеспечения национальной безопасности, повышения конкурентоспособности отечественной экономики и качества жизни миллионов людей", - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Мишустин подчеркнул, что в Десятилетие науки и технологий, объявленного в России с 2022 года президентом Владимиром Путиным, много внимания уделяется подготовке высококвалифицированных научных кадров, создаются условия для проведения фундаментальных исследований, а также для реализации уникальных проектов, которые не только помогают достигнуть технологического суверенитета, но и позволяют стране сохранить статус великой державы.

Глава кабмина обратил внимание, что Россия на протяжении трех столетий славится великими учеными, именно здесь были сделаны многие выдающиеся открытия, оказавшие влияние на научно-технический прогресс. Мишустин отметил, что российские ученые сегодня продолжают традиции своих предшественников, разрабатывают инновационные технологии в перспективных направлениях, а также востребованные решения в разных областях. "Несмотря на внешнее давление, российская наука добивается впечатляющих результатов", - говорится в телеграмме главы правительства.

"В этот знаменательный день хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто поднимает престиж отечественной науки, за ваш труд и преданность призванию", - заключил премьер, пожелав ученым новых успехов, здоровья и благополучия.

День российской науки отмечается в РФ 8 февраля ежегодно с 2000 года. Он был установлен указом президента от 7 июня 1999 года в ознаменование 275-летия со дня учреждения в России национальной академии наук.