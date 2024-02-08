Адыгейский госуниверситет провел онлайн-обучение более 200 учителей физики юга России

МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Более 200 учителей физики и более 1 тыс. школьников юга России прошли онлайн-обучение в Адыгейском государственном университете в рамках федерального проекта "Физика для всех", сообщил ТАСС ректор АГУ Дауд Мамий.

"Адыгейский госуниверситет стал одним из пяти ресурсных центров федерального проекта "Физика для всех", цель которого - повышение уровня знаний по физике и привлечение большего числа школьников к выбору востребованных в стране технических и физических специальностей. При поддержке Минпросвещения России и Министерства науки на базе мы организовали онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по физике для школьников и серию онлайн мастер-классов для учителей физики южных регионов России. Обучение с осени прошлого года прошли более 1,1 тыс. школьников и 230 педагогов юга России и Северного Кавказа, включая новые регионы", - сказал Мамий.

Второй поток учителей и школьников приступит к обучению в рамках проекта с конца февраля, планируется обучить столько же человек. По словам ректора, мастер-классы были наиболее востребованы у педагогов и студентов ЛНР и ДНР, их прошли 65% от общего числа слушателей. Они обучались методике планирования и проведения уроков физики, повышали компетенции в области олимпиадного движения, создания цифровой платформы для обмена опытом и методиками работы со школьниками разных уровней подготовки. В основу мастер-классов положен опыт, наработанный ведущими преподавателями вузов и опытными педагогами, ставшими победителями конкурсов и смотров педагогического мастерства.

Также специально для проекта АГУ разработал онлайн-курсы для подготовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по физике. С ребятами проработали сложные темы, их обучили современным методам решения экзаменационных задач. После каждого онлайн-урока школьники выполняли домашнее задание с последующим разбором для закрепления материала.

Ранее со ссылкой на данные общественного движения "Народный фронт" сообщалось, что российские школы переживают дефицит учителей по физике и математике. Российская академия наук озабочена снижением числа выпускников школ, сдающих ЕГЭ по физике.

АГУ - один из признанных центров педагогического образования юга России. Вуз дважды был победителем в социалистическом соревновании среди пединститутов СССР, а в 1990 году был признан лучшим среди педвузов РСФСР. За все время существования вуз подготовил более 77 тыс. специалистов. В рамках проекта "Приоритет-2030" к 2030 году Адыгейский госуниверситет ставит задачу стать драйвером математического образования на юге России, генерирующим идеи и моделирующим практики для создания математической и цифровой экосистемы.