В РФ создали тренажер для реабилитации после инсульта

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российские разработчики создали тренажер, позволяющий пациентам, перенесшим инсульт, в игровом формате восстанавливать двигательные функции. Пользователи могут в том числе "плавать" и собирать игровые монеты в виртуальном бассейне, что ускоряет реабилитацию и повышает их мотивацию, сообщили ТАСС в День российской науки, отмечаемый 8 февраля, в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Человек, переживший инсульт, в случае полного поражения мозга может двигать рукой с максимальной амплитудой в 2-3 см. Курс реабилитации традиционно включает в себя лечебные упражнения, а также занятия на специальных тренажерах. В отличие от аналогов, разработка использует систему отчетности о прогрессе на основе технологий искусственного интеллекта, а также инструменты phygital-эрготерапии, которая предлагает пользователям игры, повышающие мотивацию к занятиям.

"Одна из базовых игр - имитация плавания. На пользовательском экране пациента симулируется бассейн, в котором разложены монеты. Пациент в ходе реабилитации собирает монеты, увеличивая тем самым амплитуду движения рук во всех плоскостях. <…> [Встроенная система сервоприводов и механизмов позволяет пользователям] восстанавливать мышечную память и двигательные функции до 95%. В отличие от лечебной физкультуры, реабилитация происходит более эффективно и в два-три раза быстрее", - уточняет лидер проекта Тимофей Перевезенцев, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Проект, разработанный студентами Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, представлен на акселераторе Сеченовского университета, организованном в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

"Разработка оснащена дистанционным контролем прогресса: датчики, встроенные в сервопривод, переносят данные о реабилитации на компьютер, <…> [а система] выдает врачу точный отчет с параметрами тренировки и рекомендации для последующих сеансов реабилитации", - уточнили в Платформе НТИ.