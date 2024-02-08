Ковальчук заявил, что научные школы обеспечивают устойчивость сферы исследований в РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Научные традиции и школы, созданные в СССР, не позволили уничтожить исследовательский потенциал страны в постсоветское время и сегодня продолжают обеспечивать устойчивое развитие государства. Такое мнение в День российской науки, который отмечается 8 февраля, высказал ТАСС президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Он назвал ключевым преимуществом организации науки в России "глубинные традиции и систему научных школ, сохранившуюся с советских времен". Она предполагает, что молодые ученые, как правило, продолжают реализовывать проекты и подходы подготовивших их учителей уже в своих исследованиях, образуя распределенную сеть, которая, в свою очередь, обеспечивает преемственность в развитии научных направлений.

"Таким образом, в российской науке существует устойчивая система научных школ. В США - в большей степени грантовая система, основа которой - "кипящий бульон": аспиранты, уходя от наставника-учителя, становятся дальше по сути его конкурентами за грант. Американская система "на короткой дистанции" более конкурентна, но с точки зрения достижения стратегических целей наша - более эффективна и устойчива. Видимо, поэтому в национальных лабораториях США, решающих стратегические задачи, работает именно такая, похожая на нашу, система организации исследований. Я убежден: если бы американская наука оказалась в таком же глубоком кризисе, как наша в 1990-е годы, она бы не выжила", - сказал Ковальчук, добавив, что "как только исчезли бы деньги, закончились проекты и все бы рассыпалось".

"Наша же система оказалась намного более стабильной. Именно поэтому, после того, как [в постсоветский период в том числе научной сфере] все разрушилось, мы смогли восстановиться за очень короткий срок", - продолжил глава Курчатовского института.

Ученый отметил, что к сегодняшнему дню российская наука "не просто восстановилась, но находится на подъеме", сравнив наблюдаемый рост с развитием этой сферы в стране в 1960-1970-х годах.

"В 2001 году у нас науки практически не было - ни денег, ни новых направлений. <…> Сегодня в России заниматься наукой вновь стало перспективно, престижно. Молодежь опять пошла [в сферу исследований]. Мы не дали порвать ариаднину нить, и это главный результат, достигнутый благодаря особому вниманию президента России [Владимира Путина] к науке", - заключил Ковальчук.