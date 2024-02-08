В Самаре к 2026 году планируют полностью заместить импортные раздвижные эндопротезы

ТАСС, 8 февраля. Самарский государственный медицинский университет Минздрава РФ (СамГМУ) планирует полностью покрыть потребность в раздвижных эндопротезах в России к 2026 году, рассказали ТАСС в вузе.

"На данный момент потребность в раздвижных эндопротезах по всей стране оценивается примерно в 200 штук в год. <…> С 2026 года СамГМУ готов полностью покрыть потребность в раздвижных эндопротезах, а в предстоящий год планируем произвести около 50 штук",- рассказал ТАСС ректор СамГМУ Минздрава России, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов.

Раздвижной эндопротез - это имплант, в котором предусмотрена возможность изменения его длины без операции. Такие импланты чаще всего применяются при опухолях у детей, а также при наличии значительных деформаций суставов и некоторых врожденных и приобретенных патологий.

На сегодняшний день в мире подобные эндопротезы производят всего две зарубежные компании и отечественный аналог может существенно сократить срок ожидания операции, уточняет пресс-служба.

Специалисты СамГМУ совместно с партнерами первыми в России разработали отечественный эндопротез тазобедренного сустава. Врачи Клиник университета затем успешно установили его пациенту в конце 2023 года. "Также в наших ближайших планах разработать плечевой эндопротез", - поделился ректор.