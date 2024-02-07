Балтийский федеральный университет издаст трехтомник трудов Канта на русском языке

КАЛИНИНГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Балтийский федеральный университет (БФУ) им. И. Канта в год 300-летия выпустит трехтомник трудов философа в переводе на русский язык. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции, посвященной подготовке к Международному Кантовскому конгрессу в Калининграде, ректор БФУ Александр Федоров.

В 2024 году по указу президента России Владимира Путина отмечается 300-летие со дня рождения философа Иммануила Канта (22 апреля 1724 год - 12 февраля 1804 год). Центральное событие, приуроченное к этой дате, Международный Кантовский конгресс, который пройдет в Калининграде с 22 по 24 апреля.

"Если представить себе, что вы никогда не читали письменное наследие Канта, <…> то это [трехтомник трудов Канта] будет интересное чтение не только для профессионального философа, но для любого человека - и уникальность обращения с речью, и постановка вопросов от самых простых житейских до метафизических", - сказал Федоров.

В трехтомник войдут блок писем и записок Канта, которые не переводились на русский язык, новый перевод на русский язык текстов, связанных с основополагающими вопросами метафизики и различные заметки философа. Знакомство с этими материалами по новому откроет философа современному читателю, отметил ректор БФУ.

Тираж трехтомника пока планируется в пределах 1 тыс. экземпляров. При этом будет опубликована его электронная версия, добавил Федоров.

В год 300-летия Канта наряду с Международным Кантовским конгрессом, заявки на участие в котором подали больше 500 представителей разных стран, в Калининградской области запланированы Международный конкурс студенческих работ, Международная летняя школа для исследователей, молодых ученых и студентов, а также Международная олимпиада по философии, где ожидается не менее тысячи участников.

Кант, родоначальник немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (ныне Калининград). Учился в университете Альбертина, являлся его профессором и почти никогда не покидал город. Выдвинул гипотезы о существовании других галактик, образовании Солнечной системы из газового облака, доказал замедление суточного вращения Земли. Автор трудов "Критика чистого разума", "Критика практического разума" и других. Кант также является известным географом, ему присвоено звание почетного члена Российской академии наук - в том числе и за лекции по географии. Умер Кант 12 февраля 1804 года, был похоронен у Кафедрального собора в Кенигсберге (ныне Калининград).