Планетологи доказали, что на спутнике Сатурна Мимасе присутствует подледный океан

ТАСС, 7 февраля. Европейские и китайские планетологи обнаружили в данных зонда "Кассини" свидетельства того, что под ледовой поверхностью Мимаса, ближайшего спутника Сатурна, присутствует подледный океан на глубине в 20-30 км. Следы его существования пока отсутствуют на поверхности этой луны из-за того, что этот океан сформировался менее 25 млн лет назад, пишут ученые в статье в журнале Nature.

"Мы использовали данные с "Кассини" для детального анализа того, как Мимас движется по своей орбите. Эти расчеты показали, что под покрытой кратерами поверхностью этой луны Сатурна, на глубине в 20-30 км, скрывается глобальный подледный океан. Он сформировался относительно недавно, менее 25 миллионов лет назад, из-за чего следы его существования пока отсутствуют на поверхности Мимаса", - говорится в исследовании.

Группа европейских и китайских астрономов под руководством научного сотрудника Парижского университета (Франция) Валери Лайни сделала вывод о присутствии подледного океана при изучении данных по движению спутников Сатурна, которые собирались межпланетной станцией "Кассини" с 2004 по 2017 год. Ученых интересовали так называемые либрации Мимаса, периодические замедления и ускорения в его вращении, а также сдвиги в положении его орбиты.

Как объясняют планетологи, сила и сам факт наличия подобных сдвигов в характере вращения и положении орбиты отражают внутреннее устройство планет, в том числе неравномерный характер распределения материи в их недрах и присутствие в них скрытых резервуаров жидкой материи. Опираясь на это соображение, ученые использовали данные с "Кассини" для оценки реалистичности разных моделей устройства недр Мимаса.

Эти расчеты показали, что внутри Мимаса, на очень большой глубине, присутствует глобальный подледный океан, который сформировался мгновения назад по космическим меркам, менее 25 млн лет назад. Он продолжает расти и меняться в свойствах - его верхняя граница постепенно движется вверх и лишь очень недавно, около 2-3 млн лет назад, она достигла отметки в 20-30 км от поверхности Мимаса.

Последнее, как объясняют ученые, объясняет то, почему на поверхности Мимаса отсутствуют характерные складки, трещины и следы существования гейзеров, которые есть на Европе и Энцеладе. Эти структуры еще просто не успели сформироваться на ближайшем спутнике Сатурна из-за того, что его подледный океан существует недолгое время, и при этом он лишь недавно достиг приповерхностных отложений льда, подытожили ученые.

О Мимасе

Мимас представляет собой самую небольшую из четырех ближайших к Сатурну лун, в число которых также входят Тетис, Энцелад и Диона. Мимас обладает диаметром примерно в четыре сотни километров и он практически полностью состоит изо льда и замороженных газов. Он уже много десятилетий привлекает внимание наблюдателей тем, что Мимас похож на "звезду смерти" из серии "Звездные Войны" Джорджа Лукаса из-за наличия на его поверхности гигантского 140-километрового кратера Гершель.

Еще в 2014 году астрономы заметили, что Мимас движется по орбите не так, как должна делать небольшая планета, состоящая полностью из твердой материи. Это породило массу споров о том, существует ли подледный океан в его недрах. В прошлом большинство ученых сомневалось в этом, так как наличие подобного водоема в недрах этой луны Сатурна привело бы к формированию видимых разломов и складок на его поверхности, подобных тем, которые есть на поверхности Европы, спутника Юпитера.