В Калининграде искусственный интеллект станет одной из тем Кантовского конгресса

КАЛИНИНГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Роль искусственного интеллекта в настоящем и будущем человечества станет одной из основных тем Международного Кантовского конгресса, который пройдет в Калининграде в апреле. Об этом сообщил в Калининграде на пресс-конференции, посвященной подготовке к конгрессу, заместитель министра науки и высшего образования РФ, сопредседатель оргкомитета форума Константин Могилевский.

В 2024 году по указу президента России Владимира Путина отмечается 300-летие со дня рождения философа Иммануила Канта (22 апреля 1724 год - 12 февраля 1804 год). Международный Кантовский конгресс - центральное событие, приуроченное к этой дате.

"В целом, я вам должен сказать, что по задумке оргкомитета [конгресса] обсуждение идей, связанных с проблемами искусственного интеллекта, именно вечных вопросов, стоящих перед человечеством, - вопросов бытия и познания, в контексте развития искусственного интеллекта, мне кажется, это очень интересное направление работы конгресса - одно из основных. Это, действительно, во всех смыслах философский вопрос о роли искусственного интеллекта в настоящем и будущем человечества", - сказал Могилевский.

Международный Кантовский конгресс пройдет с 22 по 24 апреля. Как сообщил Могилевский, на участие в нем подано уже более 500 заявок. Помимо ученых РФ об участии в форуме заявили ученые из Китая, Бразилии, Аргентины, поступили заявки из Германии, США, Румынии, Дании. Список участников может быть расширен. "Все, кто согласен с тем, что такие юбилеи и фестивали не могут и не должны политизироваться, для нас - желанные гости", - сказал замминистра науки и высшего образования РФ.

Участники конгресса будут работать на форуме в онлайн- и офлайн-формате. Среди них будет студенческая молодежь, крупные ученые-кантоведы с основополагающими докладами, подчеркнул Могилевский. Он отметил, что в России с большим уважением относятся к наследию Иммануила Канта, хранят и изучают его, и Международный Кантовский конгресс, открытый для всех желающих принять в нем участие, свидетельствует об этом.

Ректор Балтийского федерального университета Александр Федоров добавил, что в мире существует 12 основных кантовских обществ и каждое из них будет представлено на конгрессе. На форуме сделают 16 основных пленарных докладов, будут работать 17 секций, на которых будут представлены около 300 докладчиков. На форуме будут представлены все континенты, кроме Австралии, где нет кантовского общества, добавил он.

Год 300-летия Канта

В год 300-летия Канта наряду с Международным Кантовским конгрессом в Калининградской области запланированы Международный конкурс студенческих работ, Международная летняя школа для исследователей, молодых ученых и студентов, а также Международная олимпиада по философии, где ожидается не менее тысячи участников.

Иммануил Кант, родоначальник немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (ныне Калининград). Учился в университете Альбертина, являлся его профессором и почти никогда не покидал город. Выдвинул гипотезы о существовании других галактик, образовании Солнечной системы из газового облака, естественном развитии человеческих рас, доказал замедление суточного вращения Земли. Автор трудов "Критика чистого разума", "Критика практического разума", "Критика способности суждения" и других. Умер Кант 12 февраля 1804 года, был похоронен у Кафедрального собора в Кенигсберге (ныне Калининград).