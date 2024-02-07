Во фруктах выявили штаммы грибов, устойчивые к антибиотикам против кандидоза

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. Ломоносова в составе группы российских авторов изучили состав нескольких десятков видов фруктов и выявили в четверти из них содержание устойчивых к антибиотикам патогенных штаммов грибов. Об этом сообщила пресс-служба МГУ.

Авторы изучили образцы 26 видов плодов из 21 страны. Они обнаружили в них грибы рода Candida, вызывающие у человека заболевания, объединяемые названием "кандидиоз". Такие инфекции часто развиваются в организме, ослабленном более серьезными заболеваниями. При отсутствии должного лечения они могут приводить к смертельному исходу.

"Было выявлено 14 потенциально патогенных штаммов, которые затем оценивали по чувствительности к антибиотикам, традиционно применяемым в медицине для лечения кандидиозов. Устойчивость хотя бы к одному из протестированных антибиотиков была выявлена у 26,4% исследованных штаммов. При этом два штамма были устойчивы к действию всех протестированных антибиотиков, то есть являлись так называемыми мультиустойчивыми", - говорится в сообщении.

Один из авторов работы, ведущий научный сотрудник факультета почвоведения МГУ Алексей Качалкин отметил угрозу распространения устойчивых к антибиотикам штаммов через фрукты по всему миру, но указал на то, что патогенные грибы "в основном опасны для людей с ослабленным иммунным статусом, а также для маленьких детей с еще несформировавшейся иммунной системой".

"Здоровые люди с нормальным иммунитетом не заболевают кандидиозом, и на сегодняшний день это главная хорошая новость. Однако проблема в том, что никто не гарантирует, что патогенные грибы при помощи каких-либо случайных мутаций со временем не нарастят свою патогенность и не станут опасны для большего числа людей. С учетом скорости распространения устойчивости к антибиотикам среди грибов это может стать крайне серьезной проблемой", - сказал он, добавив, что в этой связи необходим, в частности, рациональный подход к использованию антибиотиков для лечения кандидозов.

Результаты работы опубликованы в журнале World Journal of Microbiology and Biotechnology.