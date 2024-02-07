В УрФУ научили биометрический сканер считывать узор вен ладоней с ранами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета и компании BioSmart усовершенствовали биометрические сканеры вен ладоней, который идентифицируют человека по уникальному узору вен. Теперь сканер распознает данные, если на руках есть глубокие порезы или ожоги, сообщили в отделе научных коммуникаций УрФУ.

"Специалисты компании BioSmart с сотрудниками научно-образовательного центра "Наноматериалы и нанотехнологии" УрФУ модернизировали биометрическое устройство для сканирования вен ладоней человека. Теперь сканер распознает рисунок вен не только на влажных или грязных руках, с небольшими царапинами или в медицинских перчатках, но и на ладонях с глубокими порезами, мозолями, ожогами или пластырями. Разработка прошла апробацию, первые заказы уже реализованы", - сказали в вузе.

Научный сотрудник НОЦ "Нанотех" УрФУ Дмитрий Чайкин пояснил, что узор вен каждого человека уникален и устроен сложнее, чем отпечаток пальца. Кроме того, он не виден при естественном освещении, поэтому его невозможно подделать с помощью фотографии и муляжа. Такие сканеры востребованы не только в компаниях с дополнительными мерами защиты данных, но и на промышленных предприятиях, в медицинских учреждениях и сетевых организациях общепита для допуска сотрудников в служебные помещения, добавил Чайкин.

Как пояснил в свою очередь директор НОЦ "Наноматериалы и нанотехнологии" УрФУ Илья Вайнштейн, вероятность ошибки устройства - 1,3 % для базы данных из 10 тыс. человек. Время идентификации занимает менее одной секунды. В новом устройстве алгоритм справляется с поворотами ладоней до 90 градусов, неточным позиционированием и неполным распрямлением ладоней.

"Сканер работает следующим образом. Когда человек подносит ладонь к считывателю аппарата, устройство сканирует подкожный рисунок вен и передает его на управляющий контроллер. Тот запрашивает данные с датчика и одновременно преобразует полученное графическое изображение в биометрический шаблон, сравнивая его с имеющимися в базе данных, и при совпадении дает команду открыть турникет или замок, отслеживая факт прохода с помощью датчика в считывателе", - рассказал начальник производственного отдела "Прософт-Биометрикс" Михаил Федоров.