Сейсмологи разработали методику точного обнаружения подземных ядерных тестов

ТАСС, 7 февраля. Американские и австралийские сейсмологи разработали подход, который позволяет с вероятностью в 99% выявлять толчки, порожденные подземными ядерными испытаниями, а также максимально точно определять положение той точки, где были проведены эти тесты. Об этом сообщила пресс-служба Австралийского национального университета (ANU).

"Мы модифицировали уже существующие математические подходы и использовали новые статистические методы для повышения успешности классификации сейсмических отголосков подземных ядерных взрывов. Используя этот подход, нам удалось повысить число выявленных атомных взрывов с 82% до 99% для 140 ядерных испытаний в США, а также обнаружить в данных все шесть северокорейских тестов", - заявил научный сотрудник ANU Марк Хоггард, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи отмечают, что существующие сейсмологические подходы достаточно плохо справляются с обнаружением подземных толчков, порожденных ядерными испытаниями, что в особенности касается субкритических и маломощных взрывов. Ярким примером этого стали испытания в КНДР в 2017 году, в ядерной природе которых сомневались многие эксперты.

Сейсмологи выяснили, что точность уже существующих подходов по обнаружению сейсмических следов подземных ядерных взрывов можно значительно повысить при помощи так называемых "функций эллиптического распределения", математического инструмента, применяемого при анализе сложно устроенных статистических данных.

Работу этого подхода ученые проверили на сейсмических данных, собранных в 1960-1980 годах при проведении 140 ядерных испытаний в США, а также на сведениях, собранных во время шести северокорейских тестов в 2006-2017 годах. Новая методика анализа данных позволила ученым выявить все испытания в КНР и подавляющее большинство американских подземных ядерных взрывов, что на 20% выше, чем удается выявить при помощи предыдущих подходов.

Подобная точность работы системы, как считают ученые, позволяет использовать разработанный учеными алгоритм для мониторинга возможных ядерных испытаний в режиме реального времени, используя уже существующие сейсмические станции. Это позволит значительно сократить расходы на сооружение подобных наблюдательных сетей, подытожили ученые.

О подземных ядерных испытаниях

После начала "ядерного века" все ядерные державы провели несколько тысяч испытаний ядерного и термоядерного оружия. Большая из этих тестов производилась на подземных полигонах после вступления в силу Договора о запрете ядерных испытаний в трех сферах в 1963 году. Эти тесты были прекращены в США и СССР/России в начале 1990-х годов, однако впоследствии их начали проводить новые ядерные державы, такие как Индия, Пакистан (обе страны - в 1998 году) и КНДР (2006 год).