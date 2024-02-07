Арктический плавучий университет в 2024 году изучит экосистемы Баренцева и Карского морей

АРХАНГЕЛЬСК, 7 февраля. /ТАСС/. Арктический плавучий университет (АПУ) летом 2024 года будет исследовать экосистемы Баренцева и Карского морей с учетом изменений климата и роста антропогенной нагрузки. О сроках и маршруте экспедиции-2024 объявили на завершающем дне первой зимней школы плавучих университетов, которая проходит в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске.

Рейс на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов" запланирован с 25 июня по 16 июля. Арктический плавучий университет - это совместный проект САФУ и Севгидромета. Экспедиции АПУ проводятся с 2012 года.

"Экспедиция запланирована с 25 июня по 16 июля. В целом мы рассчитываем на 21 день. Экспедиция будет проходить по островам на территории Ненецкого автономного округа и Архангельской области, национального парка "Русская Арктика", в Белом, Баренцевом и Карском морях. Мы надеемся, что сможем дойти до Земли Франца-Иосифа", - рассказала ТАСС заместитель начальника экспедиции по научной работе АПУ Анна Трофимова.

Трофимова представила проект экспедиции 2024 года участникам школы, которая посвящена микробиологии и биотехнологиям. Студенты и аспиранты приехали в Архангельск из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Иркутска, Екатеринбурга, Калининграда и Рязани. Участие в школе является одним из условий дальнейшего участие в рейсе плавучего университета, в том числе АПУ. Молодые ученые интересовались, какое оборудование есть на корабле, какие исследования можно проводить непосредственно на борту, можно ли во время переходов, например, работать с микроскопом. "Это довольно сложно, потому что часто качка, но возможно", - ответила заместитель начальника экспедиции.

Среди направлений исследований 2024 года изучение гидрометеорологического режима морей, взаимосвязи облачности и солнечной радиации, наличия органических загрязнителей, морского мусора и микропластика, адаптации человека, флоры и фауны, в том числе микроорганизмов. "Так как у нас был трек "Микробиотех в Арктике", то, конечно, мы хотим развивать микробиологические исследования арктических территорий, продолжать поиск антибиотикорезистентных штаммов, психрофилов (холодолюбивых бактерий), как раз углубляться в эту отрасль", - пояснила собеседница агентства.

Еще одно направление, которое АПУ планирует развивать, это применение подводных аппаратов. В одном из рейсов 2023 года прошли первые испытания телеуправляемых подводных аппаратов, которые были признаны успешными. "Наши экспедиции в том числе практикоориентированные, имеющие прикладной характер, - отметила Трофимова. - Что касается управляемых необитаемых подводных аппаратов, мне кажется, что за ними будущее в Арктике".

О зимней школе

Партнерами трека "Микробиотех в Арктике" являются ФИЦ "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН, МГУ, Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики (ФИЦКИА), Координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ, Северный морской музей, Архангельский ЦБК, Межрегиональное микробиологическое общество. Главный спонсор и партнер трека - ООО "Компания Хеликон".