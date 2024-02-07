Нанороботы могут в будущем замораживать тела людей с сохранением жизнеспособности

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Наноразмерные молекулярные роботы могут стать инструментом, который в будущем позволит сохранять жизнеспособность человеческих тел, подвергшихся крионированию, считает доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Александр Максимов.

"Если в далеком будущем люди разработают технологии восстановления жизнеспособности замороженных человеческих тел, то, скорее всего, это будет сложная многоуровневая технология с применением, в том числе, наноразмерных молекулярных роботов, имеющих доступ ко всем тканям и большинству клеток тела. Они будут способны восстанавливать их поврежденные оболочки, энергетический баланс, межмолекулярные и межклеточные связи", - цитирует ученого пресс-служба ПНИПУ, отмечая, что пока такие инициативы не реализуются.

Технологии крионирования применяются для сохранения тел людей и животных в условиях глубокого охлаждения и заморозки. Такие услуги в отношении умерших людей уже представлены на рынке, в том числе российском. Ученый отметил, что для сохранения жизнеспособности подобные подходы пока эффективны только в отношении клеток и фрагментов тканей, так как для их консервации используется медленное замораживание с применением специальных криопротекторов, что позволяет избежать гибели клеток.

"Но <...> по термодинамическим причинам большое тело невозможно равномерно и постепенно проморозить по всему объему. Следовательно, консервация пройдет с повреждением огромного множества клеток и всех тканей, как при обычном замораживании. Невозможно также равномерно насытить тело человека криопротектором. Очень важна и скорость размораживания. Как правило, она должна быть очень высокой, что для массивного человеческого тела пока недостижимо", - объясняет Максимов.

Ученый также напомнил, что в природе в состоянии анабиоза холодное время года могут переживать лягушки, есть такая способность и у аллигаторов. Теплокровные, к которым относится человек, не имеют естественных механизмов защиты тканей и органов при замораживании.