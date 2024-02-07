Эксперт: работы молодых ученых на соискание премии президента РФ стали более прикладными

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Работы, представляемые на соискание премии президента РФ в области науки и инноваций, год от года носят все более междисциплинарный и прикладной характер, а сами претенденты проявляют все большее упорство. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС, посвященной объявлению лауреатов премии, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков.

"Очень много работ междисциплинарных, особенно то, что связано с искусственным интеллектом: прямо сквозная технология, которая проходит через разные области - математика, физика, инженерные науки. То же самое с генетикой: биология, медицина, сельское хозяйство. Есть такие направления, которые прямо увязывают между собой целые научные области", - отметил Марченков.

Прикладной характер, по словам Марченкова, носит все больше работ, включая работы всех трех лауреатов 2023 года - физика Сусанны Гордлеевой, энтомолога Сергея Павлушина и геохимика Ольги Якубович. "Есть большая прикладная перспектива, и это подтверждается заинтересованностью компаний реального сектора экономики, которые некоторые из этих разработок уже начинают внедрять", - подчеркнул председатель коордсовета.

В качестве третьей тенденции Марченков выделил настойчивость претендентов, многие из которых подают свои заявки уже не первый год. Сам Марченков оценил это положительно, отметив, что многие работы год от года совершенствуются.

Всего на премию 2023 года было подано и рассмотрено 175 заявок. Впервые заявки принимались в электронном виде, что позволило сократить долю заявок, отклоненных из-за неправильного оформления, примерно с 30% до 20%. При этом в ближайший год Координационный совет намерен принять меры для улучшения электронной системы приема заявок, чтобы она помогала заявителю.

О премии

Премия президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых учреждена в 2008 году. С 2019 года ее размер составляет 5 млн рублей, она может делиться на несколько человек. Ежегодно вручается не более четырех премий.

Премия предназначена для научных работников и преподавателей, аспирантов и докторантов, специалистов различных отраслей экономики, оборонной промышленности и социальной сферы в возрасте не старше 35 лет на момент номинации. Ее присуждает Совет при президенте РФ по науке и образованию по представлениям академиков, лауреатов госпремий, ученых советов, в том числе советов молодых ученых и специалистов. Кандидатуры лауреатов утверждает президент РФ. Кроме денежного вознаграждения, лауреат получает диплом, почетный знак и удостоверение к нему, а также фрачный значок.