В Перми создали нейросеть для определения причины инсульта

ПЕРМЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты пермского филиала Высшей школы экономики совместно с врачами пермской городской клинической больницы (ГКБ) №4 создали нейросеть для определения причины ишемического инсульта. Это первая в мире попытка создания такой системы - открытой информации об аналогичных проектах нет, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края.

"Работа ведется второй год: клиническая и научная части в зоне ответственности врачей ГКБ №4, разработкой и обучением нейросети занимаются специалисты пермского филиала Высшей школы экономики. Проект направлен на поиск причины состоявшегося ишемического инсульта для максимально эффективной профилактики повторной сосудистой катастрофы, которая случается у каждого четвертого пациента. Процент повторных инсультов не снижается, что свидетельствует об отсутствии установленной причины острой патологии, как следствие - назначение неэффективной профилактической терапии пациента", - сообщили в Минздраве.

Создание нейросети

По словам заведующего отделением неврологии РСЦ ГКБ №4 профессора Алексея Кулеша, в 40% случаев проведенный комплекс исследований, включающий КТ или МРТ головного мозга, визуализацию сосудов головного мозга, УЗИ сосудов шеи, сердца, артерий и вен нижних конечностей, электрокардиографию, холтеровское мониторирование ЭКГ, не дает четкого ответа о причине инсульта. "Поэтому неврологи активно ищут инструменты, чтобы в течение госпитализации найти возможность все же установить причину произошедшей сосудистой катастрофы, - пояснил Кулеш, отметив, что системного, признанного всеми специалистами анализа сопоставления формы очага и причины инсульта в мире не существует. - Поэтому у нас родилась идея создать собственную базу изображений очагов ишемического инсульта и с помощью искусственного интеллекта попытаться их объединить по идентичным признакам".

Поскольку в мире, по словам разработчиков, нет аналогичных проектов, пермские IT-специалисты создают нейросеть с нуля. В настоящее время есть прототип бота, врачи из разных российских клиник активно отправляют снимки очагов инсульта с подтвержденной причиной его возникновения в базу данных для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Таких изображений загружено уже более 1 тыс.

"В данный момент нейросеть накапливает базу данных изображений. Закономерности очевидны, и искусственный интеллект уже может давать подсказки с высокой долей вероятности о причине произошедшего инсульта. Безусловно, стандарт обследования пациента с ишемическим инсультом будет выполнен по умолчанию, но при "подсказке" нейросети мы сможем сделать диагностический акцент в наиболее вероятном направлении, это позволит нам более эффективно работать. А пациент за время одной госпитализации получит лечение, реабилитацию и рекомендации по профилактике повторного инсульта", - сказал Кулеш.

По данным Минздрава Прикамья, порядка 40% инсультов в регионе - неясной этиологии. В прошлом году специалистам ГКБ №4 удалось снизить эту цифру почти на четверть - до 31%.