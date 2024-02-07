Создан метод усиленного подавления боли при помощи "перцовых" пластырей

ТАСС, 7 февраля. Европейские медики обнаружили в ходе клинических испытаний, что многократное использование пластырей на базе капсаицина, жгучего вещества перца, ведет к усиленному подавлению невралгии и других хронических болевых ощущений у примерно 66% больных. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Pain Practice.

"Проведенные нами опыты показывают, что большинство пациентов получает пользу от многократного использования пластырей с капсаицином, что проявляется как в снижении интенсивности болевых ощущений, так и в уменьшении дозы опиатов, необходимых для полного подавления боли. Это в целом соответствует тому, к каким результатам пришли коллеги при топическом применении капсаицина", - заявил научный сотрудник Института лечения боли в Вайсбадене Кай-Уве Керн, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Ученые пришли к такому выводу в рамках клинических испытаний, в которых приняло участие 97 пациентов немецких клиник страдавших от нейропатических болей в позвоночнике, фантомных болевых ощущений после операций и травм, а также от невралгии в результате развития осложнений при заражении герпесом. Ученые попытались подавить боль у этих больных при помощи пластырей, содержащих в себе большие концентрации капсаицина, жгучего вещества перца.

Соединение уже около полутора десятилетий рассматривается в качестве основы для анальгетиков, способных подавлять хроническую боль. За последние годы ученые создали различные крема, пластыри и прочие средства на базе капсаицина, которые с разным уровнем успешности подавляли болевые ощущения, связанные с травмами спины, мышц, а также с различными вирусными заболеваниями.

Исследователи заинтересовались тем, можно ли усилить болеподавляющее действие подобных средств, если последовательно применять большие их дозы. Руководствуясь этой идеей, ученые разделили пациентов на две группы, одна из которых получила терапию в виде двух "перцовых" пластырей, а вторая - как минимум три пластыря. На протяжении последующих двух лет ученые отслеживали то, насколько острую боль испытывали обе группы добровольцев по сравнению с контрольной группой.

Проведенные медиками наблюдения показали, что многократное применение пластырей привело к снижению болевых ощущений у 66% пациентов, в результате чего врачи смогли значительным образом снизить долю антиконвульсантов и опиатных анальгетиков, применяемых для полного подавления боли. Это было в особенности характерно для больных, получивших три и более пластырей, что говорит о наличии усиливающего эффекта от многократного применения этих средств, подытожили исследователи.