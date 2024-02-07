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В КНР заявили, что новая станция в Антарктиде станет площадкой для международных проектов

Официальный представитель министерства Ван Вэньбинь подчеркнул, что Пекин всегда придерживался положений международного коллективного Договора об Антарктике

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Новая китайская антарктическая станция "Циньлин" станет площадкой для международного сотрудничества и реализации научно-исследовательских проектов с участием разных стран. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Создание китайской антарктической станции ["Циньлин"] полностью соответствует международным правилам и процедурам, - сообщил он на брифинге, отвечая западному журналисту, который поинтересовался, не собирается ли Пекин собирать разведданные об Австралии и Новой Зеландии при помощи своего нового объекта в Антарктиде. - Мы предоставили платформу для сотрудничества между Китаем и другими странами для исследования Антарктиды".

Официальный представитель подчеркнул, что Пекин всегда придерживался положений международного коллективного Договора об Антарктике. Ван Вэньбинь отметил, что новая станция будет способствовать мирному и устойчивому освоению этого региона.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о запуске в эксплуатацию пятой антарктической станции КНР - "Циньлин", которая находится в районе моря Росса. Она рассчитана на размещение коллектива из 80 человек в летнее время и до 30 сотрудников в зимний сезон. Китай имеет в Антарктиде еще четыре аналогичных объекта - "Чанчэн" (станция создана в 1985 году), "Чжуншань" (функционирует с 1989 года), "Куньлунь" (2009) и "Тайшань" (2014).

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