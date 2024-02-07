Авторы исследований о насекомых-вредителях, ИИ и поиске золота удостоены премии президента

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Авторы разработок в области нейроморфного искусственного интеллекта, регуляции вспышек массового размножения насекомых-вредителей и поиска золота удостоены премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован.

За разработку моделей и технологий нейроморфного искусственного интеллекта на основе биофизических нейрон-астроцитарных сетевых моделей для мемристивной электроники награды удостоена доктор физико-математических наук, профессор Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Сусанна Гордлеева. За открытие новых механизмов регуляции вспышек массового размножения насекомых-вредителей сельского и лесного хозяйства - кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук Сергей Павлушин.

Еще одним лауреатом стала кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геохимии Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Якубович. Ей премия присуждена за развитие изотопно-геохимического метода как эффективного инструмента для поиска месторождений стратегически значимых металлов - золота и платины.

Как отметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, выступая на пресс-конференции в ТАСС, посвященной объявлению лауреатов премии, в этот раз отбор работ по открытой тематике проводился из 214 работ.

"Хорошо представлена география, разные направления. <...> Все победители имеют [в том числе] хорошие результаты по публикационной активности и признаны не только в России, но и за рубежом", - уточнил Фурсенко.

Научные разработки лауреатов

Как указывается в материалах к пресс-конференции ТАСС, посвященной объявлению лауреатов премии президента РФ, исследования Гордлеевой связаны с разработкой математических моделей нейронных сетей головного мозга, применяемых в создании новых биоподобных технологий ИИ - нейроморфных систем искусственного интеллекта. Автору удалось достичь фундаментальных результатов, позволяющих выявлять новые принципы обработки информации, обучения и генерации функций в системах мозга на основе взаимодействия нейронов и глиальных клеток, а также причины развития нейродегенеративных заболеваний в процессе старения.

Павлушин описал условия и вероятность возникновения вспышек массового размножения непарного шелкопряда и предложил пути их предотвращения. Исследования имеют перспективы широкого использования при спасении лесов от угроз, которые представляют нашествия этого насекомого-вредителя.

Работы Якубович посвящены разработке и применению методов определения возраста рудообразующих процессов по радиогенному гелию для поиска месторождений золота и платины. Предложенные ею методики востребованы в геологоразведке в России, а также в ряде африканских стран. Они были успешно апробированы на месторождениях в Хабаровском крае, Южном и Полярном Урале, в Якутии и на Алтае.

О премии

Премия президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых учреждена в 2008 году. С 2019 года ее размер составляет 5 млн рублей, она может делиться на несколько человек. Ежегодно вручается не более четырех премий.

Премия предназначена для научных работников и преподавателей, аспирантов и докторантов, специалистов различных отраслей экономики, оборонной промышленности и социальной сферы в возрасте не старше 35 лет. Ее присуждает Совет при президенте РФ по науке и образованию по представлениям академиков, лауреатов госпремий, ученых советов, в том числе советов молодых ученых и специалистов. Кандидатуры лауреатов утверждает президент РФ. Кроме денежного вознаграждения, лауреат получает диплом, почетный знак и удостоверение к нему, а также фрачный значок.